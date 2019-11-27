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В МОЗ заявили про достатню кількість вакцин від дифтерії

Новини » Суспільство     27.11.2019 - 22:15
В МОЗ заявили про достатню кількість вакцин від дифтерії
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

Для дорослих є 5 млн доз

Міністер охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні є достатньо доз сироваток та вакцин від дифтерії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Скалецька зазначила, що в Україні є 5 млн доз вакцин для дорослого населення.

"По сироватках надійшло і від індійського посольства більш як 60 доз нам передали. Крім того, надійшло ще 150 доз, як ми й говорили, від ПРООН. Тож насправді на сьогодні ми маємо достатню кількість", - повідомила міністр.

Навесні 2020 року в МОЗ очікуюють ще 1 тисячу протидифтерійних сироваток, які мають надійти в Україну.

Крім того, за її даними, станом на кінець листопада в Україні не зафіксовано нових випадків захворювання дифтерією.

Нагадаємо, раніше Скалецька заявляла, що МОЗ контролює ситуацію з дифтерією в Україні. Міністр наголошувала, що в Україні вистачить доз протидифтерійної сироватки. Вона зазначала, що цього року Україна розраховує на 450 флаконів сироватки.

РБК-Україна писало, що станом на 4 листопада в Україні було підтверджено 21 випадок захворювання на дифтерію.

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