ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав контролирует ситуацию с дифтерией, - Скалецкая

Новости » Общество     02.11.2019 - 13:38
Минздрав контролирует ситуацию с дифтерией, - Скалецкая
Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

В Минздраве заверили, что в Украине хватает антидифтерийной сыворотки

Украине не грозит серьезная эпидемия дифтерии, ситуация контролируется. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью BBC Украина.

По словам министра, ситуация со вспышкой заболеваемости дифтерией контролируется Минздравом. Она добавила, что в Украине хватит флаконов с сывороткой против дифтерии.

"Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем. В этом году мы имеем 200 флаконов, еще дополнительно 150 или 170 нам передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи. Еще 100 тоже в качестве помощи окажут посольства, в случае, если будет такая необходимость. То есть на самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки и этого количества лекарств достаточно", - пояснила Скалецкая.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщала, что по состоянию на 1 ноября в Украине был зарегистрирован 21 случай заболевания дифтерией. В частности, 18 случаев заболевания дифтерией были зафиксированы в октябре.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области подтвердили наличие дифтерийной палочки у больной ангиной. Отмечалось, что антидифтерийную сыворотку больной пока не вводили. Сейчас она находится в стационаре и получает лечение антибиотиками.

В Украине выросло количество случаев заболевания дифтерией В Минздраве заявили об угрозе распространения дифтерии в Украине
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныЗоряна Скалецкаядифтерия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь