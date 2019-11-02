Минздрав контролирует ситуацию с дифтерией, - Скалецкая

Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

В Минздраве заверили, что в Украине хватает антидифтерийной сыворотки

Украине не грозит серьезная эпидемия дифтерии, ситуация контролируется. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью BBC Украина.

По словам министра, ситуация со вспышкой заболеваемости дифтерией контролируется Минздравом. Она добавила, что в Украине хватит флаконов с сывороткой против дифтерии.

"Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем. В этом году мы имеем 200 флаконов, еще дополнительно 150 или 170 нам передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи. Еще 100 тоже в качестве помощи окажут посольства, в случае, если будет такая необходимость. То есть на самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки и этого количества лекарств достаточно", - пояснила Скалецкая.

Напомним, ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщала, что по состоянию на 1 ноября в Украине был зарегистрирован 21 случай заболевания дифтерией. В частности, 18 случаев заболевания дифтерией были зафиксированы в октябре.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области подтвердили наличие дифтерийной палочки у больной ангиной. Отмечалось, что антидифтерийную сыворотку больной пока не вводили. Сейчас она находится в стационаре и получает лечение антибиотиками.