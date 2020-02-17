В Минздраве сообщили сколько человек эвакуируют из Уханя

Украина планирует эвакуировать из китайского Уханя 74 человека, среди которых 25 иностранцев. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Ожидается, что украинский самолет проведет эвакуацию из Уханя 18 февраля.

"Мы говорим о 49 украинских граждан и до 25 иностранцев, которыми занимается Министерство иностранных дел по дипломатическим каналам", - рассказал Ляшко.

Напомним, РБК-Украина писало, что украинский самолет вывезет из Уханя граждан Аргентины. Министерство иностранных дел Аргентины выразило благодарность Украине за согласие эвакуировать своих граждан из эпицентра распространения коронавируса COVID-19.

Ранее глава Минздрава Зоряна Скалецкая сообщала, что 18 февраля за украинцами в Китай вылетит самолет, а уже 19 февраля они вернутся домой. Она добавила, что после эвакуации украинцев поместят на 14-дневный карантин.

Также сообщалось, что на проведение эвакуации граждан Украины из Уханя Кабинет министров выделил более 4 млн гривен. Средства будут взяты Минфином с резервного фонда госбюджета.