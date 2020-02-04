В Минздраве рассказали, когда в Украину завезут тест-систему для коронавируса

В Украину в среду, 5 февраля, планируют завезти тест-систему для диагностики китайского коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире "Сниданку с 1+1".

Как отметила министр, на данный момент в Украине не зафиксировано случаев нового коронавируса. Однако для идентификации инфекции Украине необходимо отправлять образцы за границу.

"На самом деле в лабораторных наших центрах проводят несколько этапов. Сначала отсеивают обычный грипп, который сегодня распространен. Сначала у нас происходит лабораторное исследование. И тогда, когда они не дают положительного результата, тогда уже мы имеем возможность отправлять их (результаты анализов) за границу", - сказала Скалецкая.

Министр заявила, что Украине помогла закупить тест-системы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Сами системы начнут тестироваться в Украине уже на этой неделе.

"Со среды системы на этот китайский коронавирус непосредственно приедут в Украину. Уже мы с этой недели начнем тестировать в Украине. Эта система позволяет в течение 5 часов дать ответ, это китайский коронавирус, или нет. Но у нас на сегодня есть много специалистов и эпидемиологов, которые по показателям и симптоматикой могут устанавливать, может ли быть подозрение на этот вирус", - сообщила Скалецкая.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в ближайшее время в Украине разработают собственную тест-систему для диагностики коронавируса.

На данный момент жертвами нового коронавируса стали 427 человек. При этом две смерти зафиксированы за пределами Китая - в Гонконге и Филиппинах. Общее количество заболевших в Китае составляет 20 438 человек, а также 151 случай в 23 других странах.