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В Украине разрабатывают собственную тест-систему для диагностики коронавируса

Новости » Общество     31.01.2020 - 22:11
В Украине разрабатывают собственную тест-систему для диагностики коронавируса
Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (РБК-Украина)

Разработка тест-системы должна быть завершена в ближайшее время

В ближайшее время в Украине разработают собственную тест-систему для диагностики коронавируса. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода Слова Савика Шустера" на канале Украина, передает РБК-Украина.

По его словам, в ближайшее время украинская система должна заработать.

"Выступал наш ученый. Он сказал не все. На самом деле занимаются разработкой тест-систем наших собственных. Мы уже в среду имеем собственную украинскую тест-систему. Потому что 20-го числа китайцы полностью дали всем желающим заниматься созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время ", - заявил Данилов.

Ранее сообщалось, Кабинет министров Украины рассматривает целесообразность установления режима повышенной готовности в рамках единой государственной системы гражданской защиты из-за вспышки китайского коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, Гончарук поручил Министерству иностранных дел, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям по чрезвычайным ситуациям, Министерству обороны и Министерству инфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины из Китая из-за вспышки коронавируса.

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