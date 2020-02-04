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Число больных коронавирусом может быть в десятки раз больше, - ученые

Новости » Происшествия     04.02.2020 - 10:24
Число больных коронавирусом может быть в десятки раз больше, - ученые
Иллюстративное фото (gadgetsbeacon.com)

Распространение вируса возрастает в геометрической прогрессии

Ученые из Гонконгского университета предупреждают, что истинный масштаб эпидемии смертельного коронавируса может быть в десятки раз выше. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное ими в медицинском журнале Lancet, передает BBC.

Изучив статистику внутренних авиарейсов и железнодорожных перевозок, они пришли к выводу, что до 25 января число зараженных в Ухане должно было превысить 75 тысяч человек, в то время как официально сообщалось лишь о двух тысячах больных по всему миру. Распространение вируса растет в геометрической прогрессии, отмечают ученые.

Кроме того, к этому времени почти тысяча носителей инфекции должны были разнести ее оттуда в другие города - в первую очередь Чунцин, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

Напомним, по последним данным, в мире зарегистрировано более 19 000 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Число погибших от коронавируса нового типа в мире сейчас составляет 426 человек.

Кроме того, первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Бельгии. Министр здравоохранения Мэгги Де Блок сообщил, что один из девяти бельгийцев, которых привезли в страну с Ухане, заразился коронавирусом.

РБК-Украина писало, что в Житомире с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали ребенка, который отдыхал в Китае.

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