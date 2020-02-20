В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из Уханя

Врачи, сопровождающие эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев, не обнаружили у них никаких симптомов острых респираторных заболеваний (ОРЗ). Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения України.

По данным врачей, у пассажиров и экипажа самолета, который сегодня прилетел из Уханя, не было выявлено симптомов ОРЗ, их психоэмоциональное состояние также в норме. На борту самолета находятся 45 украинцев, 27 иностранцев, члены экипажа и 3 медработника.

"Сразу после приземления осуществлены все меры безопасности: самолет отправлен на санитарную стоянку. Все перемещения и пограничный контроль эвакуированных проведен с соблюдением противоэпидемических мероприятий", - рассказали в Минздраве.

Отмечается, что эвакуированные граждане 14 дней проведут в обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области. В этот период медики будут проводить медико-санитарное наблюдение эвакуированных минимум дважды в день.

"После прибытия к месту обсервации транспорт, которым перевозят эвакуированных и членов команды, пройдет дезинфекционную обработку", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет рейса SPQ1117, на борту которого находились эвакуированы из Уханя украинцы и иностранцы, приземлился в международном аэропорту "Харьков". После приземления самолет прибыл на специально подготовленную стоянку.

Также РБК-Украина писало, сегодня около 9:40 в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами. Самолет совершил дозаправку, после чего отправился в Харьков.