У МОЗ розповіли про стан евакуйованих з Уханя

Лікарі, які супроводжували евакуйованих з Уханя українців та іноземців, не виявили у них жодних симптомів гострих респіраторних захворювань (ГРЗ). Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

За даними лікарів, у пасажирів та екіпажу літака, який сьогодні прилетів з Уханя, не було виявлено симптомів ГРЗ, їх психоемоційний стан також у нормі. На борту літака перебувають 45 українців, 27 іноземців, члени екіпажу та 3 медпрацівники.

"Одразу після приземлення здійснені всі заходи безпеки: літак відправлений на санітарну стоянку. Всі переміщення та прикордонний контроль евакуйованих проведений із дотриманням протиепідемічних заходів", - розповіли в МОЗ.

Зазначається, що евакуйовані громадяни 14 днів проведуть в обсервації в медичному центрі "Нові Санжари" у Полтавській області. У цей період медики будуть проводити медико-санітарне спостереження евакуйованих щонайменше двічі на день.

"Після прибуття до місця обсервації транспорт, яким перевозять евакуйованих та членів команди, пройде дезінфекційну обробку", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що літак рейсу SPQ1117, на борту якого перебували евакуйовані з Уханя українці та іноземці, приземлився в міжнародному аеропорту "Харків". Після приземлення літак прибув на спеціально підготовлену стоянку.

Також РБК-Україна писало, сьогодні близько 9:40 в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями. Літак зробив дозаправлення, після чого вирушив в Харків.