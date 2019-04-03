В Минздраве рассказали, сколько украинцев умерли от гриппа с начала эпидсезона

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжают снижаться

От гриппа в Украине умерли 55 граждан с начала эпидемического сезона. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Вместе с тем в министерстве отметили, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ продолжают снижаться.

"С начала эпидемического сезона зарегистрировано 55 летальных случаев... За прошедшую неделю заболели более 138 тысяч человек. Это меньше по сравнению с прошлой неделей и показателями заболеваемости в аналогичный период прошлого года. Эпидемический порог заболеваемости не превышен ни в одной из областей", - отметили в Минздраве.

Напомним, от гриппа в Украине за прошедшую неделю умер один человек.

РБК-Украина ранее писало, что 25 марта зарегистрирован один летальный случай от осложнения гриппа в Новоукраинском районе Кировоградской области. Лабораторно подтвержден вирус гриппа типа А (H1N1). Это седьмой летальный случай в области.

Добавим также, с 18 по 24 марта зарегистрировано 10 943 больных гриппом в Киеве. За медицинской помощью в учреждения здравоохранения области по поводу ОРВИ обратилось 2977 больных, из них 72,2% дети.