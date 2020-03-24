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В Минздраве рассказали, сколько украинцев могут переболеть коронавирусом

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 14:04
В Минздраве рассказали, сколько украинцев могут переболеть коронавирусом
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

В Минздраве добавили, что это будет зависеть от того, как украинцы будут выполнять профилактические меры

Можно говорить о большом количестве, и про 200 тысяч и о миллионах украинцев, которые могут заболеть коронавирусом. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что это будет зависеть от того, как украинцы будут выполнять профилактические меры.

"Есть разные расчеты (сколько украинцев переболеют коронавирусом, - ред.): математическое модулирование, эпидемиологические прогнозы, есть оптимистические расчеты, поэтому Украина, учитывая все расчеты, готовится к встрече (с инфекцией, - ред.) и запускает определенные превентивные меры. Мы можем говорить о большом количестве, и о 200 тысячах и миллионах людей, которые могут заболеть", - отметил он.

Напомним, Минздраве сегодня подтвердил 13 новых случаев заражения коронавирусом в Украине, уже заразились 97 человек.

Ранее источники РБК-Украина сообщили, что Рада может собраться на внеочередное заседание не ранее 25 марта. На этом заседании могут проголосовать о введении чрезвычайного положения. По состоянию на сегодня чрезвычайная ситуация введена в 10 украинских областях.

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