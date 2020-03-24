У МОЗ розповіли, скільки українців можуть перехворіти на коронавірус

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

У МОЗ додали, що це буде залежити від того, як українці будуть виконувати профілактичні заходи

Можна говорити про велику кількість, і про 200 тисяч і про мільйони українців, які можуть захворіти коронавірусом. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що це буде залежити від того, як українці будуть виконувати профілактичні заходи.

"Є різні розрахунки (скільки українців перехворіють коронавірусом, - ред.): математичне модулювання, епідеміологічні прогнози, є оптимістичні розрахунки, тому Україна, враховуючи всі розрахунки, готується до зустрічі (з інфекцією, - ред.) і вроваджує певні превентивні заходи. Ми можемо говорити про велику кількість, і про 200 тисяч і про мільйони людей, які можуть захворіти", - зазначив він.

Нагадаємо, МОЗ сьогодні підтвердив 13 нових випадків зараження коронавірусом в Україні, вже заразились 97 людей.

Раніше джерела РБК-Україна повідомили, що Рада може зібратися на позачергове засідання не раніше 25 березня. На цьому засіданні можуть проголосувати про введення надзвичайного стану. Станом на сьогодні надзвичайна ситуація введена у 10 українських областях.