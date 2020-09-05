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В Минздраве рассказали, сколько коек в Украине предназначены для больных COVID-19

Автор: Максим Зайченко

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, сколько коек в Украине предназначены для больных коронавирусом. По его словам, их количество уже превышает 30 тысяч.

Об этом глава Минздрава сказал на брифинге в субботу, 5 сентября.

"На сегодняшний день у нас 26 тысяч коек уже задействовано для лечения больных COVID-19. При этом мы добавляем еще больницы, которые включаются в процесс лечения. Это еще плюс 9 тысяч коек. То есть готовность - 35 тысяч коек", - сказал Степанов.

Он также отметил, что в наиболее пострадавших от коронавируса областях количество занятых коек превышает 50 процентов. А в Одесской и Черновицкой областях 65 и 69% соответственно.

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Степанов добавил, что в количество коек "можно расширять сколько угодно", но в конце концов может просто не хватить врачей.

Напомним, в августе в Украине зафиксировали 12 антирекордов по количеству суточных заражений коронавирусом.

Как писало РБК-Украина со ссылкой на источники в правительстве, при темпах распространения коронавируса в Украине на уровне более 3 тысяч подтвержденных больных в день за месяц закончатся места в больницах.

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