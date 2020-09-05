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У МОЗ розповіли, скільки ліжок в Україні призначені для хворих на COVID-19

Автор: Максим Зайченко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, скільки ліжок в Україні призначені для хворих коронавірусом. За його словами, їх кількість уже перевищує 30 тисяч.

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Про це глава МОЗ повідомив на брифінгу в суботу, 5 вересня.

"На сьогоднішній день у нас 26 тисяч ліжок вже задіяно для лікування хворих COVID-19. При цьому ми додаємо ще лікарні, які включаються в процес лікування. Це ще плюс 9 тисяч ліжок. Тобто готовність - 35 тисяч ліжок", - сказав Степанов.

Він також зазначив, що в найбільш постраждалих від коронавірусу областях кількість зайнятих ліжок перевищує 50 відсотків. А в Одеській і Чернівецькій областях 65 і 69% відповідно.

Степанов додав, що в кількість ліжок "можна розширювати скільки завгодно", але врешті-решт може просто не вистачити лікарів.

Нагадаємо, в серпні в Україні зафіксовано 12 антирекордів за кількістю нових заражених коронавірусом.

Як писало РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді, при темпах поширення коронавірусу в Україні на рівні понад 3 тисячі підтверджених хворих у день за місяць закінчаться місця у лікарнях.

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