В Минздраве рассказали, как постковидный синдром влияет на психическое здоровье
Фото: в Минздраве рассказали как постковидный синдром влияет на психическое здоровье (Getty Images)
В Министерстве здравоохранения рассказали, какие симптомы возникают при воздействии постковидного синдрома на психическое здоровье. Рекомендуют обратиться к семейному врачу, в случае их выявления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Что такое постковидный синдром
Постковідний синдром - симптомы и признаки, которые могут возникнуть во время болезни или после выздоровления от коронавируса и сохраняются в течение длительного периода.
Симптомы постковидного синдрома во время воздействия на психическое здоровье
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сильная усталость, нарушение сна, памяти, концентрации внимания и спутанность мыслей;
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общая тревожность, которая может возникать не только вследствие выздоровления от коронавируса, но и от изоляции и карантина;
- изменения настроения, депрессивные состояния, негативные и суицидальные мысли;
- искривление обоняния, зрительные, слуховые и тактильные галлюцинации.