У МОЗ розповіли як постковідний синдром впливає на психічне здоров’я
Фото: у МОЗ розповіли як постковідний синдром впливає на психічне здоров’я (Getty Images)
У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які симптоми виникають при впливі постковідного синдрому на психічне здоров’я. Рекомендують звернутися до сімейного лікаря, у разі їх виявлення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Що таке постковідний синдром
Постковідний синдром - симптоми та ознаки, які можуть виникнути під час хвороби або після одужання від коронавірусу та зберігаються протягом тривалого періоду.
Симптоми постковідного синдрому під час впливу на психічне здоров’я
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сильна втома, порушення сну, пам'яті, концентрації уваги та сплутаність думок;
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загальна тривожність, яка може виникати не лише внаслідок одужання від коронавірусу, але й від ізоляції та карантину;
- зміни настрою, депресивні стани, негативні й суїцидальні думки;
- викривлення нюху, зорові, слухові й тактильні галюцинації.