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У МОЗ розповіли як постковідний синдром впливає на психічне здоров’я

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Неділя 28 листопада 2021 16:39
У МОЗ розповіли як постковідний синдром впливає на психічне здоров’я Фото: у МОЗ розповіли як постковідний синдром впливає на психічне здоров’я (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, які симптоми виникають при впливі постковідного синдрому на психічне здоров’я. Рекомендують звернутися до сімейного лікаря, у разі їх виявлення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Що таке постковідний синдром

Постковідний синдром - симптоми та ознаки, які можуть виникнути під час хвороби або після одужання від коронавірусу та зберігаються протягом тривалого періоду.

Симптоми постковідного синдрому під час впливу на психічне здоров’я

  • сильна втома, порушення сну, пам'яті, концентрації уваги та сплутаність думок;

  • загальна тривожність, яка може виникати не лише внаслідок одужання від коронавірусу, але й від ізоляції та карантину;

  • зміни настрою, депресивні стани, негативні й суїцидальні думки;
  • викривлення нюху, зорові, слухові й тактильні галюцинації.

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