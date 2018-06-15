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Супрун рассказала, как будет проходить лицензирование врачей

НовостиОбщество    15.06.2018 - 12:41
Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)
Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

Лицензии врачам будет выдавать специальный совет при Минздраве

Украинским врачам лицензию на деятельность будет выдавать специальный лицензионный совет при Министерстве здравоохранения. Об этом на презентации новых направлений трансформации системы здравоохранения сообщила и. о. главы Минздрава Уляна Супрун, передает корреспондент РБК-Украина.

"Будет специфический экзамен единый. При Минздраве будет лицензионный совет, который будет, как предполагается, состоять из 30 врачей, выбранных по конкурсу. Также предусмотрена ротация тех врачей, которые будут принимать решения о предоставлении лицензии", - рассказала Супрун.

При этом, по ее словам, внедрение лицензирования врачей предусматривает новую систему оценки их знаний.

"Будет только одна пересдача экзамена. Не будет больше аттестации, а будет лицензия, которую они должны подтверждать каждые 2-3 года", - отметила Супрун.

Она добавила, что переходный период займет примерно до пяти лет после утверждения соответствующего решения на законодательном уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав хочет ввести лицензирование врачей на законодательном уровне в конце 2018.  

 

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Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, Уляна Супрун  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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