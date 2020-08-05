В Минздраве рассказали, когда ожидают вакцину от коронавируса

Фото: врач (РБК-Украина)

В Украине готовят систему здравоохранения к эпидсезону гриппа и ОРВИ

В Минздраве опасаются, что когда начнется сезон гриппа и ОРВИ, то коронавирус может вспыхнуть. Аналогичная ситуация в Бразилии и Мексике.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, говорится в материале РБК-Украина "Зоны риска: зачем Кабмин изменил правила карантина в Украине".

В Украине готовят систему здравоохранения к эпидсезону гриппа и ОРВИ. Эпидсезон длится с начала ноября и как минимум до апреля. За это время, как считает Ляшко, завершатся клинические испытания вакцины.

"И думаю, мы получим иммунобиологические препараты в начале весны для вакцинации. А возможно, дополнительно за этот период появятся и специфические препараты для лечения, что также значительно уменьшит нагрузку на медицинскую систему", - добавил он.

Напомним, Украина сможет получить 8 млн доз вакцин от COVID-19 со следующего года.

Также ранее сообщалось, что Украина получит от ВОЗ вакцину от коронавируса для 20% населения.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть одной из первых, кто получит вакцину от коронавируса.