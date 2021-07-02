ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минздраве рассказали, когда можно смешивать вакцины от коронавируса

Новина українською →
Киев, Пятница 02 июля 2021 12:03
В Минздраве рассказали, когда можно смешивать вакцины от коронавируса Фото: когда можно смешивать вакцины от коронавируса (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Минздраве заявили, что смешивать вакцины от коронавируса не запрещают. Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда это нужно делать.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление чиновника в эфире "Сниданку с 1+1".

По его словам, жесткой рекомендации обязательно смешивать их (вакцины) нет.

"Однако, национальная техническая группа экспертов не запрещает этого делать, если, например, на первое введение была зарегистрирована аллергическая реакция. В таком случае вторая доза может быть другого производителя или другого типа, чтобы минимизировать риски неблагоприятных событий после иммунизации", - сообщил Кузин.

Напомним, в Британии разрешат делать прививки разными вакцинами, однако лишь в редких случаях.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют смешивать разные типы вакцин от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID-19
NEWS
Боевики обстреляли Донбасс 26 раз, включая гражданский сектор: один боец получил ранение
Боевики обстреляли Донбасс 26 раз, включая гражданский сектор: один боец получил ранение
DAILY
На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине