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У МОЗ розповіли, коли можна змішувати вакцини від коронавірусу

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Київ, П'ятниця 02 липня 2021 12:03
У МОЗ розповіли, коли можна змішувати вакцини від коронавірусу Фото: коли можна змішувати вакцини від коронавірусу (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У МОЗ заявили, що змішувати вакцини від коронавірусу не забороняють. Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, коли це потрібно робити.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву посадовця в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, жорсткої рекомендації обовязково змішувати їх (вакцини) немає.

"Однак, національна технічна група експертів не забороняє цього робити, якщо, наприклад, на перше введення була зареєстрована алергічна реакція. В такому випадку друга доза може бути іншого виробника або іншого типу, щоб мінімізувати ризики несприятливих подій після імунізації", - повідомив Кузін.

Нагадаємо, в Британії дозволять робити щеплення різними вакцинами, однак лише в рідкісних випадках.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я не рекомендують змішувати різні типи вакцин від коронавірусу.

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