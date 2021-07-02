У МОЗ розповіли, коли можна змішувати вакцини від коронавірусу
У МОЗ заявили, що змішувати вакцини від коронавірусу не забороняють. Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, коли це потрібно робити.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву посадовця в ефірі "Сніданку з 1+1".
За його словами, жорсткої рекомендації обовязково змішувати їх (вакцини) немає.
"Однак, національна технічна група експертів не забороняє цього робити, якщо, наприклад, на перше введення була зареєстрована алергічна реакція. В такому випадку друга доза може бути іншого виробника або іншого типу, щоб мінімізувати ризики несприятливих подій після імунізації", - повідомив Кузін.
Нагадаємо, в Британії дозволять робити щеплення різними вакцинами, однак лише в рідкісних випадках.
Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я не рекомендують змішувати різні типи вакцин від коронавірусу.