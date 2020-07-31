УЗ отменяет остановку поездов в Луцке и Тернополе

Пассажирам, которые уже купили билеты в Луцк и Тернополь, вернут полную стоимость билетов
С понедельника, 3 августа, "Укрзализныця" временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Такое решение было принято на основе норм постановления Кабинета министров и решений областных региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Так, ограничение будет действовать для поездов:
При этом в компании отметили, что остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантина в Луцке и Тернополе.
"Пассажирам указанных поездов, которые планировали следовать в / из Луцка и Тернополя будет предложено возврат полной стоимости билетов", - говорится в сообщении.
Напомним, Центральная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС поделила Украину на четыре карантинные зоны; в "красную" попали Луцк и Тернополь.
Отметим, что новые правила карантина вступают в силу 3 августа.