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УЗ отменяет остановку поездов в Луцке и Тернополе

Киев, Пятница 31 июля 2020 21:18
УЗ отменяет остановку поездов в Луцке и Тернополе
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Пассажирам, которые уже купили билеты в Луцк и Тернополь, вернут полную стоимость билетов

С понедельника, 3 августа, "Укрзализныця" временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Такое решение было принято на основе норм постановления Кабинета министров и решений областных региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, ограничение будет действовать для поездов:

  • №41 / 42 Днепр-Трускавец;
  • №98 / 97 Ковель-Киев;
  • №88 / 87 Ковель-Новоалексеевка;
  • №12 / 11 Одесса-Львов;
  • №81 / 82 Киев-Ужгород;
  • № 49/50 Киев-Трускавец;
  • №136 / 135 Черновцы-Одесса;
  • №108 / 107 Одесса-Ужгород;
  • №110 / 109 Львов-Херсон;
  • №86 / 85 Львов-Новоалексеевка;
  • №715 / 716 Киев-Львов.

При этом в компании отметили, что остановка на указанных станциях будет восстановлена ​​после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантина в Луцке и Тернополе.

"Пассажирам указанных поездов, которые планировали следовать в / из Луцка и Тернополя будет предложено возврат полной стоимости билетов", - говорится в сообщении.

Напомним, Центральная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС поделила Украину на четыре карантинные зоны; в "красную" попали Луцк и Тернополь.

Отметим, что новые правила карантина вступают в силу 3 августа.

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