УЗ отменяет остановку поездов в Луцке и Тернополе

Фото: поезд (РБК-Украина)

Пассажирам, которые уже купили билеты в Луцк и Тернополь, вернут полную стоимость билетов

С понедельника, 3 августа, "Укрзализныця" временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Такое решение было принято на основе норм постановления Кабинета министров и решений областных региональных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, ограничение будет действовать для поездов:

№41 / 42 Днепр-Трускавец;

№98 / 97 Ковель-Киев;

№88 / 87 Ковель-Новоалексеевка;

№12 / 11 Одесса-Львов;

№81 / 82 Киев-Ужгород;

№ 49/50 Киев-Трускавец;

№136 / 135 Черновцы-Одесса;

№108 / 107 Одесса-Ужгород;

№110 / 109 Львов-Херсон;

№86 / 85 Львов-Новоалексеевка;

№715 / 716 Киев-Львов.

При этом в компании отметили, что остановка на указанных станциях будет восстановлена ​​после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантина в Луцке и Тернополе.

"Пассажирам указанных поездов, которые планировали следовать в / из Луцка и Тернополя будет предложено возврат полной стоимости билетов", - говорится в сообщении.

Напомним, Центральная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС поделила Украину на четыре карантинные зоны; в "красную" попали Луцк и Тернополь.

Отметим, что новые правила карантина вступают в силу 3 августа.