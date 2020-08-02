У МОЗ розповіли, можуть області не приймати умови карантину

Карантин можна тільки посилювати

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи можуть області не приймати правила карантину. Мова йде про рішення місцевої влади послаблювати карантин у розріз з приписами МОЗ.

Про це Степанов сказав на брифінгу 2 липня.

За його словами, місцева влада може лише посилювати карантин, якщо це необхідно.

"Умови карантину згідно з нашим законодавством встановлюються урядом, вони прописані у відповідній постанові. Вже на території області або регіону вони (місцева влада, - ред.) можуть лише посилювати, якщо вважають за потрібне. Але ні в якому разі законодавство не передбачає, що місцеві органи можуть пом'якшувати карантин", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше влада Луцька і Тернополя відмовилися посилювати карантин, попри перебування в "червоній зоні".

У Луцьку місцеві органи заявили, що не розуміють, чому місто потрапило в "червону зону".

Згодом в УЗ заявили, що припиняють зупинку пасажирських поїздів в Луцьку.