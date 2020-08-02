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У МОЗ розповіли, можуть області не приймати умови карантину

Київ, Неділя 02 серпня 2020 10:59
У МОЗ розповіли, можуть області не приймати умови карантину
Автор: Максим Зайченко

Карантин можна тільки посилювати

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи можуть області не приймати правила карантину. Мова йде про рішення місцевої влади послаблювати карантин у розріз з приписами МОЗ.

Про це Степанов сказав на брифінгу 2 липня.

За його словами, місцева влада може лише посилювати карантин, якщо це необхідно.

"Умови карантину згідно з нашим законодавством встановлюються урядом, вони прописані у відповідній постанові. Вже на території області або регіону вони (місцева влада, - ред.) можуть лише посилювати, якщо вважають за потрібне. Але ні в якому разі законодавство не передбачає, що місцеві органи можуть пом'якшувати карантин", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше влада Луцька і Тернополя відмовилися посилювати карантин, попри перебування в "червоній зоні".

У Луцьку місцеві органи заявили, що не розуміють, чому місто потрапило в "червону зону".

Згодом в УЗ заявили, що припиняють зупинку пасажирських поїздів в Луцьку.

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