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Тернополь не будет ужесточать карантин, несмотря на красную зону

Тернополь, Суббота 01 августа 2020 18:36
Тернополь не будет ужесточать карантин, несмотря на красную зону
Фото: карантин в Украине (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

С понедельника, 3 августа, все учреждения будут работать без изменений

Несмотря на то, что государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях отнесла Тернополь к красной зоне карантина, местные власти не будут ужесточать ограничения. Власти города не видят оснований для принятия такого решения.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета.

Как пояснили в горсовете, показатели заболеваемости коронавирусом в Тернополе в последние дни пошли на спад и держатся на низком уровне. Так, по состоянию на 1 августа в городе:

  • среднее количество ПЦР-тестирований составляет 78,1 (показатель должен быть не менее 24);
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 11,1 (нормальный показатель - 11);
  • показатель динамики роста случаев инфицирования - 12,5 (нормальный показатель - 10).

В горсовете добавили, что "красный" уровень устанавливается в случае загруженности больниц более чем 75%, но в Тернополе этот показатель составляет 46,89%.

"С понедельника, 3 августа, предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме", - отметили в горсовете.

Напомним, в красную зону карантина также попал Луцк, но местные власти также отказалась ужесточать ограничения; в городском совете не понимают, почему Луцк попал в красную зону.

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