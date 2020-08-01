Тернополь не будет ужесточать карантин, несмотря на красную зону

С понедельника, 3 августа, все учреждения будут работать без изменений
Несмотря на то, что государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях отнесла Тернополь к красной зоне карантина, местные власти не будут ужесточать ограничения. Власти города не видят оснований для принятия такого решения.
Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета.
Как пояснили в горсовете, показатели заболеваемости коронавирусом в Тернополе в последние дни пошли на спад и держатся на низком уровне. Так, по состоянию на 1 августа в городе:
В горсовете добавили, что "красный" уровень устанавливается в случае загруженности больниц более чем 75%, но в Тернополе этот показатель составляет 46,89%.
"С понедельника, 3 августа, предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме", - отметили в горсовете.
Напомним, в красную зону карантина также попал Луцк, но местные власти также отказалась ужесточать ограничения; в городском совете не понимают, почему Луцк попал в красную зону.