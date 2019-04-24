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В Минздраве рассказали, куда обращаться, если в больнице нет вакцины

Новости » Общество    24.04.2019 - 14:51
В Минздраве рассказали, куда обращаться, если в больнице нет вакцины
Иллюстративное фото (GettyImages)

В ведомстве советуют обращаться к главному врачу медучреждения или в департамент / управление здравоохранения в области

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, куда обращаться, если в больнице нет необходимой вакцины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, если в медучреждении нет вакцины, то следует обратиться к главному врачу медучреждения для выяснения причины. В случае если главный врач не может дать необходимую информацию, то нужно обратиться в департамент / управление здравоохранения в вашей области.

В Минздраве напомнили, что правительство обязало областные департаменты здравоохранения контролировать наличие лекарств и вакцин в каждом медучреждении. В частности, управления или департаменты здравоохранения должны мониторить количество вакцин в каждом медучреждении первичной помощи области и при необходимости оперативно перераспределять их между учреждениями.

"То есть если в каком-то районе, городе или медучреждении области заканчивается конкретная вакцина, областной департамент должен оперативно организовать поступление нужных вакцин из тех медучреждений области, где имеется их избыток", - сообщили в ведомстве.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины подписало приказы о распределении вакцин против полиомиелита, кори, паротита и краснухи - в ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения.

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