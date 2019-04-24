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У МОЗ розповіли, куди звертатися, якщо в лікарні немає вакцини

Новини » Суспільство    24.04.2019 - 14:51
У МОЗ розповіли, куди звертатися, якщо в лікарні немає вакцини
Ілюстративне фото (GettyImages)

У відомстві радять звертатися до головного лікаря медустанови або в департамент / управління охорони здоров'я в області

У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, куди звертатися, якщо в лікарні немає необхідної вакцини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу відомства.

Так, якщо в медустанові немає вакцини, то слід звернутися до головного лікаря медзакладу для з'ясування причини. У разі якщо головний лікар не може дати необхідну інформацію, то потрібно звернутися в департамент / управління охорони здоров'я у вашій області.

У МОЗ нагадали, що уряд зобов'язав обласні департаменти охорони здоров'я контролювати наявність ліків і вакцин у кожному медзакладі. Зокрема, управління або департаменти охорони здоров'я повинні моніторити кількість вакцин у кожному медзакладі первинної допомоги області і при необхідності оперативно перерозподіляти їх між установами.

"Тобто якщо в якомусь районі, місті або медустанові області закінчується конкретна вакцина, обласний департамент повинен оперативно організувати надходження потрібних вакцин з тих медзакладів області, де є їх надлишок", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України підписав накази про розподіл вакцин проти поліомієліту, кору, паротиту і краснухи - найближчим часом вони будуть доставлені в медичні установи.

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