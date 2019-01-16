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В Минздраве рассказали, кому в первую очередь необходимо вакцинироваться от гриппа

Новости » Общество    16.01.2019 - 18:20
В Минздраве рассказали, кому в первую очередь необходимо вакцинироваться от гриппа
Иллюстративное фото (УНИАН)

С начала эпидемического сезона зарегистрировано 19 летальных случаев от гриппа

От гриппа необходимо вакцинироваться, в первую очередь, медицинским работникам, детям в возрасте до 5 лет, учителям, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями и людям старше 60 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения України.

Как отмечают в ведомстве, за вторую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 176 тысяч человек. Эпидемические пороги превышены в 4 областях: Черниговской, Житомирской, Сумской и Одесской. В то же время, в Украине нет эпидемии гриппа.

"Очень важно прививаться, чтобы получить защиту от гриппа и тяжелых осложнений. За прошедшую неделю это сделали еще почти 1,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 8 человек умерли от гриппа. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 19 летальных случаев.

В Минздраве напоминают, что грипп - это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт.

"Чтобы избежать опасных последствий, министерство настоятельно рекомендует избегать чрезмерного назначения лекарств и назначения бездоказательных методов для лечения или профилактики гриппа и ОРВИ, особенно у детей. На сегодня не доказана эффективность тепловых процедур, фитотерапии, витаминов, интерферонов, гомеопатических препаратов, антибиотиков для профилактики", - добавили в ведомстве.

В Минздраве рассказали, кому в первую очередь необходимо вакцинироваться от гриппаФото: инфографика (facebook.com/moz.ukr)

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине с начала 2019 года 5 человек умерли от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа "А".

Также сообщалось, что комитет парламента по вопросам охраны здоровья просит Минздрав назвать сроки годности имеющихся вакцин от кори.

Минздрав просят назвать сроки годности вакцин от кори Комитет ВР предупредил о рисках вакцинации от кори во время эпидемии гриппа
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