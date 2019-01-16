В Минздраве рассказали, кому в первую очередь необходимо вакцинироваться от гриппа

Иллюстративное фото (УНИАН)

С начала эпидемического сезона зарегистрировано 19 летальных случаев от гриппа

От гриппа необходимо вакцинироваться, в первую очередь, медицинским работникам, детям в возрасте до 5 лет, учителям, беременным, пациентам с хроническими заболеваниями и людям старше 60 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения України.

Как отмечают в ведомстве, за вторую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 176 тысяч человек. Эпидемические пороги превышены в 4 областях: Черниговской, Житомирской, Сумской и Одесской. В то же время, в Украине нет эпидемии гриппа.

"Очень важно прививаться, чтобы получить защиту от гриппа и тяжелых осложнений. За прошедшую неделю это сделали еще почти 1,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 8 человек умерли от гриппа. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 19 летальных случаев.

В Минздраве напоминают, что грипп - это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт.

"Чтобы избежать опасных последствий, министерство настоятельно рекомендует избегать чрезмерного назначения лекарств и назначения бездоказательных методов для лечения или профилактики гриппа и ОРВИ, особенно у детей. На сегодня не доказана эффективность тепловых процедур, фитотерапии, витаминов, интерферонов, гомеопатических препаратов, антибиотиков для профилактики", - добавили в ведомстве.

Фото: инфографика (facebook.com/moz.ukr)

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине с начала 2019 года 5 человек умерли от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа "А".

Также сообщалось, что комитет парламента по вопросам охраны здоровья просит Минздрав назвать сроки годности имеющихся вакцин от кори.