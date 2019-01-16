У МОЗ розказали, кому в першу чергу необхідно вакцинуватися від грипу

Ілюстративне фото (УНІАН)

З початку епідемічного сезону зареєстровано 19 летальних випадків від грипу

Від грипу необхідно вакцинуватися, в першу чергу, медичним працівникам, дітям віком до 5 років, вчителям, вагітним, пацієнтам із хронічними захворюваннями та людям віком від 60 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Як зазначають у відомстві, за другий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 176 тисяч людей. Епідемічні пороги перевищені в 4 областях: Чернігівській, Житомирській, Сумській і Одеській. Водночас, в Україні немає епідемії грипу.

"Дуже важливо вакцинуватись, щоб отримати захист від грипу і тяжких ускладнень. За минулий тиждень це зробили ще майже 1,5 тисячі людей", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що 8 людей померло від грипу. З початку епідемічного сезону зареєстровано 19 летальних випадків.

У МОЗ нагадають, що грип - це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт.

"Щоб уникнути небезпечних наслідків, міністерство наполегливо рекомендує уникати надмірного призначення ліків та призначення бездоказових методів для лікування чи профілактики грипу та ГРВІ, особливо - у дітей. На сьогодні не доведено ефективність теплових процедур, фітотерапії, вітамінів, інтерферонів, гомеопатичних препаратів, антибіотиків для профілактики", - додали у відомстві.

Фото: інфографіка (facebook.com/moz.ukr)

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні з початку 2019 року 5 осіб померли від ускладнень, викликаних вірусом грипу типу "А".

Також повідомлялося, що комітет парламенту з питань охорони здоров'я просить Міністерство охорони здоров'я назвати строки придатності наявних вакцин від кору.