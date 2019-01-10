В Україні з початку 2019 року від грипу померли 5 людей

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Всього з початку цього епідсезону від грипу померли 13 людей

В Україні з початку 2019 року п'ять осіб померли від ускладнень, викликаних вірусом грипу типу "А". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я.

Також наголошується, що всього в Україні з початку епідеміологічного сезону (жовтень 2018 рік) від грипу померли 13 людей.

Повідомляється, що з 1 жовтня 2018 року до 6 січня 2019 року в Україні зареєстровано 2,5 млн осіб, хворих на грип та ГРВІ. Зараз епідемічні пороги перевищено у двох областях: Київській (на 2,8%) та Житомирській (на 7%). В цілому по Україні захворюваність на 17,6% менше епідемічного порогу.

Фахівці радять зробити щеплення, щоб убезпечити себе від ризику захворіти на грип. Також сезон захворюваності на грип та ГРВІ не є причиною відмовлятись від планової вакцинації проти інших захворювань, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 17 по 23 грудня грип та ГРВІ захворіли 216 213 осіб, з них 64,9% - діти у віці до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих збільшився на 6,5%, серед дітей до 17 років знизився на 1,1%. Показник захворюваності становить 561,6 на 100 тис. населення, що на 8,3% більше епідемічного порогу по Україні. Епідемічні пороги перевищено у 8 областях: Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій, Одеській. Перевищення епідемічного порогу не означає, що в цих областях епідемія грипу.