МОЗ просять назвати строки придатності вакцин від кору

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Із відповідним проханням звернувся комітет ВР з питань охорони здоров'я

Комітет парламенту з питань охорони здоров'я просить Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) назвати строки придатності наявних вакцин від кору. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Верховної ради.

Так, нардепи у ході засідання комітету заслухали звернення Української медичної експертної спільноти (УМЕС) щодо проведення масової вакцинації проти кору в період загострення епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ.

"Було прийнято звернення до Міністерства охорони здоров’я з метою дізнатися, з чим пов’язана ініціація проведення масової вакцинації проти кору саме в період загострення епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ, а також терміни придатності наявних вакцин від кору", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань охорони здоров'я попереджає про ризики вакцинації від кору під час епідемії грипу. Так, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська підкреслила, що проводити масову вакцинацію від кору в даний період "категорично не можна".

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні за період з 28 грудня 2018 року до 11 січня 2019 року 5059 людей захворіли на кір.

Додамо, що протягом минулого року понад 54 тисяч українців захворіли на кір.