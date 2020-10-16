ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минздраве рассказали, кому будут делать прививки от коронавируса

Киев, Пятница 16 октября 2020 17:47
В Минздраве рассказали, кому будут делать прививки от коронавируса
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что уже четко определены приоритетные группы населения, которым будут делать прививки от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам Степанова, прививки от COVID-19 будут делать людям, которые попадают в группы риска, а именно пожилым людям, людям, которые имеют сопутствующие заболевания, а также группам риска по профессиональным признакам.

Напомним, в Минздраве предупредили об опасности одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

Кроме того, на следующей неделе областные центры Украины получат препарат для лечения COVID-19.

Добавим, что в Министерстве здравоохранения назвали предварительную стоимость вакцины от COVID-19. Стоимость составит около 40 долларов, однако точная цена на вакцину еще не сформулирована.

Ранее в Минздраве назвали основные пути получения вакцины от COVID-19 Украиной. Вакцину от коронавируса смогут получить 8 миллионов украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество КоронавирусМаксим СтепановМинистерство здравоохранения УкраиныВакцинамедицина

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь