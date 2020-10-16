ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У МОЗ розповіли, кому будуть робити щеплення від коронавірусу

Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 17:47
У МОЗ розповіли, кому будуть робити щеплення від коронавірусу
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вже чітко визначені пріоритетні групи населення, яким будуть робити щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За словами Степанова, щеплення від COVID-19 будуть робити людям, які потрапляють до групи ризику, а саме літнім людям, людям, які мають супутні захворювання, а також груп ризику за професійними ознаками.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я попередили про небезпеку одночасного зараження грипом і коронавірусом.

Крім того, наступного тижня обласні центри України отримають препарат для лікування COVID-19.

Додамо, що в Міністерстві охорони здоров'я назвали попередню вартість вакцини від COVID-19. Вартість складе близько 40 доларів, проте точна ціна на вакцину ще не сформульована.

Раніше в МОЗ назвали основні шляхи отримання вакцини від COVID-19 Україною. Вакцину від коронавірусу зможуть отримати 8 мільйонів українців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство КоронавірусМаксим СтепановМінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцинамедицина

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся