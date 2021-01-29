В Минздраве рассказали, к каким врачам чаще всего обращаются украинцы

Фото: врачи (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Национальной службе здоровья рассказали, к каким врачам чаще всего обращаются украинцы. Среди 23 млн направлений в электронной системе с апреля 2020 года преобладают направления на консультации врачей-специалистов - их 56%.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Чаще всего пациенты обращаются по электронному направлению к неврологу, ЛОРу и офтальмологу. По электронному направлению бесплатную консультацию невролога получили более 564 тыс. пациентов, консультацию ЛОРа - 477 тыс. пациентов, офтальмолога - 478 тыс. пациентов", - указано в сообщении.

В НСЗУ обращают внимание, что благодаря открытой статистике ведения электронных медицинских записей владельцы и руководители учреждений здравоохранения могут видеть реальную картину спроса на соответствующих врачей.

"Местная власть может прогнозировать, каких специалистов необходимо привлекать на работу в местные больницы, а в каких - переквалифицировать", - подчеркивается в сообщении.

При этом к определенным врачам-специалистам пациент может попасть без направления. И НСЗУ оплатит такой визит пациента.

"Это гинеколог, психиатр, стоматолог, педиатр, нарколог, фтизиатр. Также без направления можно обратиться к врачу, у которого пациент с хроническими заболеваниями находится под контролем", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Украине медицинским учреждениям за предоставление первичной медпомощи выплатили более 18 млрд гривен. Реформа первички стартовала в апреле 2018 года.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря 2020 глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отток медиков из Украины может значительно активизироваться. В европейских странах на них растет спрос.