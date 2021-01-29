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У МОЗ розповіли, до яких лікарів найчастіше звертаються українці

Україна, П'ятниця 29 січня 2021 15:48
У МОЗ розповіли, до яких лікарів найчастіше звертаються українці
Фото: лікарі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Національній службі здоров'я розповіли, до яких лікарів найчастіше звертаються українці. Серед 23 млн направлень в електронній системі з квітня 2020 року переважають направлення на консультації лікарів-спеціалістів - їх 56%.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Найчастіше пацієнти звертаються за електронним направленням до невролога, ЛОРа та офтальмолога. За електронним направленням безоплатну консультацію невролога отримали понад 564 тис. пацієнтів, консультацію ЛОРа - 477 тис. пацієнтів, офтальмолога - 478 тис. пацієнтів", - вказано у повідомленні.

У НСЗУ звертають увагу, що завдяки відкритій статистиці ведення електронних медичних записів власники та керівники закладів охорони здоров’я можуть бачити реальну картину щодо попиту на відповідних лікарів.

"Місцева влада може прогнозувати, яких фахівців необхідно залучати на роботу в місцеві лікарні, а яких - перекваліфіковувати", - підкреслюється у повідомленні.

При цьому до певних лікарів-спеціалістів пацієнт може потрапити без направлення. І НСЗУ оплатить такий візит за пацієнта.

"Це гінеколог, психіатр, стоматолог, педіатр, нарколог, фтизіатр. Також без направлення можна звернутись до лікаря, у якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом", - додали у відомстві.

Нагадаємо, в Україні медичним закладам за надання первинної меддопомоги виплатили понад 18 млрд гривень. Реформа первинки стартувала у квітні 2018 року.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня 2020 року глава МОЗ Максим Степанов заявив, що відтік медиків з України може значно активізуватися. У європейських країнах на них зростає попит.

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