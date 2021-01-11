В Украине за предоставление первичной медпомощи выплатили более 18 млрд гривен

Фото: медики (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине медицинским учреждениям за предоставление первичной медпомощи выплатили более 18 млрд гривен. Реформа первички стартовала в апреле 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Нацслужбы здоровья.

"На сегодня своих врачей выбрали более 30 млн 870 тысяч украинцев. Это более 75% населения страны. По данным электронной системы здравоохранения, первичную помощь оказывают более 23 400 врачей. В 2020 году НСЗУ выплатила поставщикам первичной медицинской помощи более 18 миллиардов гривен", - указано в сообщении.

В НСЗУ обращают внимание, что независимо от того, в коммунальном или частном учреждении работает врач, который имеет договор с НСЗУ, пациент получает у него бесплатно весь спектр услуг, предусмотренный Программой медицинских гарантий.

Речь идет о консультациях врача с целью профилактики и контроля заболеваний, базовых исследованиях и анализах, вакцинации детей и взрослых в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и амбулаторном лечении основных заболеваний.

Также врач первичной медпомощи выписывает электронные рецепты, электронные направления к специалистам специализированного звена, направление на проведение диагностических исследований или лечение.

Напомним, с 1 января в Украине изменился алгоритм вызова "скорой помощи". Теперь действует новый порядок определения приоритетности обращений от граждан за экстренной медпомощью.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отток медиков из Украины может значительно активизироваться. В европейских странах на них растет спрос.