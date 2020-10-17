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В Минздраве рассказали, какие пациенты чаще всего попадают в больницу с COVID-19

Киев , Суббота 17 октября 2020 10:15
В Минздраве рассказали, какие пациенты чаще всего попадают в больницу с COVID-19
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие пациенты в Украине чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом. По его словам, это пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.

Об этом Степанов рассказал на брифинге 17 октября.

Он также призвал придерживаться правил и рекомендаций Минздрава.

"У нас наибольшее количество тяжелых больных - это люди, которые из группы риска. Это касается как пожилых людей, так и людей, которые имеют хронические заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные заболевания или хронические заболевания легких. Обязательно берегите себя, максимально придерживайтесь правил и рекомендаций Министерства здравоохранения", - отметил Степанов.

Напомним, в Украине по состоянию на сегодня зафиксировали очередной антирекорд заболеваемости COVID-19 - заболели 6410 человек.

Отметим, ранее сообщалось, что в шести областях больничные койки для лечения коронавируса заполнены на более чем 70%.

Также РБК-Украина писало, что в стране обновили зоны карантина. В "красную" зону попали 8 областных центров.

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