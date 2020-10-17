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У МОЗ розповіли, які пацієнти найчастіше потрапляють в лікарню з COVID-19

Київ , Субота 17 жовтня 2020 10:15
У МОЗ розповіли, які пацієнти найчастіше потрапляють в лікарню з COVID-19
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, які пацієнти в Україні найчастіше потрапляють у лікарні у важкому стані з коронавірусом. За його словами, це пацієнти з групи ризику (у віці 65+), і ті, які мають супутні захворювання.

Про це Степанов розповів на брифінгу 17 жовтня.

Він також закликав дотримуватися правил і рекомендацій МОЗ.

"У нас найбільша кількість важких хворих - це люди, які з групи ризику. Це стосується як літніх людей, так і людей, які мають хронічні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, злоякісні захворювання або хронічні захворювання легенів. Обов'язково бережіть себе, максимально дотримуйтеся правил та рекомендацій Міністерства охорони здоров'я", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, в Україні станом на сьогодні зафіксували черговий антирекорд захворюваності на COVID-19 - захворіли 6410 осіб.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що в шести областях лікарняні ліжка для лікування коронавірусу заповнені на більш ніж 70%.

Також РБК-Україна писало, що у країні оновили зони карантину. У "червону" зону потрапили 8 обласних центрів.

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