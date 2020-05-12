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У МОЗ розповіли, як готуватимуть українців до другої хвилі коронавірусу

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 09:17
У МОЗ розповіли, як готуватимуть українців до другої хвилі коронавірусу
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Вакцинацію від грипу у 2020 році очікують уже в липні

До другої хвилі коронавірусу українці мають пройти масову вакцинацію від грипу. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Замміністра пояснив, що масова вакцинація зможе вберегти населення від спалаху одразу двох інфекційних хвороб: грипу та коронавірусу.

"До другої хвилі ми готуємось за таким принципом. Ми хочемо виключити поєднання двох схожих інфекційних захворювань, які передаються однаковими шляхами і можуть одночасно призвести до значного спалаху інфекційних хвороб, заповнити наші інфекційні відділення та викликати велику кількість пневмоній. Це грипоподібні захворювання та коронавірус. Для того, щоб унеможливити такі спалахи восени нам треба готуватись до масової вакцинації проти грипу в цьому році", - заявив Ляшко.

За його словами, вакцинацію від грипу у 2020 році очікують вже в липні.

"Уже розпочинати готуватись, розраховувати потреби, закуповувати вакцину та вакцинуватись, як тільки вона з’явиться на ринку України та інших європейських країн. Оскільки вакцина проти грипу кожного року змінює штам вірусу, який входить до складу вакцин. Тому зараз у даний конкретний період часу ми ще не можемо вакцинуватися, бо вакцини немає. Розраховуємо на липень, серпень, вересень. Як тільки з'явиться вакцина, потрібно масово вакцинуватись проти грипу", - додав замміністра.

Нагадаємо, станом на ранок 12 травня в Україні фіксують 16 023 заражених коронавірусом COVID-19, що на 375 більше, ніж було вчора. Так, число нових випадків коронавірусу в Україні скорочується другий день поспіль.

Як писало РБК-Україна, Ляшко заявив, що в ухваленні рішення з приводу відкриття пунктів державного кордону Україна буде орієнтуватися на епідеміологічну ситуацію по коронавірусу, а також рішення в інших країнах Європи про відкриття кордонів.

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнивакцинацияВиктор ЛяшкоКоронавірус
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