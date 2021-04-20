В Минздраве рассчитывают на улучшение ситуации с COVID-вакцинацией в мае

В Украине ожидают, что ситуация с вакцинацией от коронавируса улучшится в мае. Пока есть 500 тысяч доз Covishield, 215 тысяч доз китайской CoronaVac и 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

"Страны, на территории которых производят вакцины, запрещают экспорт. Они защищают граждан своих стран и не готовы отдавать вакцины. В этой ситуации оказалась и Украина", - сообщил министр.

По его словам, эта ситуация разрешится в ближайшее время и Украина начнет получать вакцины, за которые заплатила средства.

"Мы думаем, что ситуация улучшится в мае этого года. Мы ожидаем закрытия контактов - 1,5 доз вакцины от компании Astrazeneсa, 1,7 млн доз вакцины Sinovac, поставки вакцины Pfizer по инициативе COVAX", - сообщил он.