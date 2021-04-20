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У МОЗ розраховують на покращення ситуації з COVID-вакцинацією у травні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні очікують, що ситуація з вакцинацією від коронавірусу покращиться у травні. Поки що є 500 тисяч доз Covishield, 215 тисяч доз китайської CoronaVac та 117 тисяч доз вакцини Pfizer.

Про це повідомив на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

"Країни, на території яких виробляють вакцини, забороняють експорт. Вони захищають громадян своїх країн і не готові віддавати вакцини. В цій ситуації опинилась і Україна", - повідомив міністр.

За його словами, ця ситуація вирішиться найближчим часом і Україна почне отримувати вакцини, за які заплатила кошти.

"Ми думаємо, що ситуація покращиться в травні цього року. Ми очікуємо закриття контактів - 1,5 доз вакцини від компанії Astrazeneсa, 1,7 млн доз вакцини Sinovac, поставки вакцини Pfizer за ініціативою COVAX", - повідомив він.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 квітня, вакцинували від коронавірусу 12 144 людини. З початку кампанії в країні прищепили першою дозою 462 789 осіб, ще п'ять отримали дві дози.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що найближчими днями в країні повинні почати робити щеплення від коронавірусу вакциною Comirnaty у всіх областях.

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Новини України вакцинаціяМінстерство охорони здоров'я України
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