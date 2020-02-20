У МОЗ попередили про фейки про наявність коронавірусу в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Листи з інформацією про п'ять нібито зафіксованих випадків коронавірусу в Україні приходять від імені МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я попередили про поширення неправдивих повідомлень про зафіксовані випадки інфікування коронавірусом в Україні. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я Моз Facebook.

Як відзначили в Центрі, на даний момент на пошту засобів масової інформації приходять листи від імені Моз з інформацією про п'яти зафіксованих випадках коронавіруса в Україні.

"Інформація про 5 підтверджених випадків коронавіруса COVID-19 в Україні не відповідає дійсності. Закликаємо ЗМІ не поширювати цю інформацію і повідомити прес-службі МОЗ України відправника цієї інформації у разі отримання листа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що у прилетіли раніше громадян в Україну прямими рейсами з Китаю не було зафіксовано коронавіруса під час інкубаційного періоду.

Зазначимо, сьогодні, 20 лютого, в Україну прилетів літак з евакуйованими українцями та іноземцями з китайського Уханя, який став епіцентром коронавіруса. На даний момент літак приземлився в Харків, евакуйованих повинні доставити в медцентр в Нових Санжарах, де вони проведуть 14 днів на карантині. При цьому місцеві жителі Нових Санжар вийшли на акції протесту.