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В Минздраве пояснили, когда начнут действовать ограничения "красной зоны"

Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров одобрил введение в Украине адаптивного карантина. "Красный" уровень эпидемиологической опасности начнет действовать спустя 48 часов, после того, как он будет введен в регионе.

Об этом во время заседания правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, "красный уровень" применяется в случае, если на протяжении трех дней в регионе будет наблюдаться наличие следующих признаков:

  • загруженность больничных коек более чем 65%;
  • количество тестирований на 100 тысяч населения менее 300;
  • количество госпитализаций пациентов с COVID более 60.

"Механизм введения красного уровня через нашу центральную комиссию ТЭБ и ЧС на территории области должен быть введен в течение 48 часов после того, как он будет введен", - заявил Степанов.

Ранее РБК-Украина писало, что в красной зоне будет запрещено:

  • прием посетителей общепитом;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений;
  • работа непродовольственных магазинов и рынков;
  • работа заведений культуры;
  • проведение массовых мероприятий;
  • спортивные матчи проводятся без зрителей;
  • посещение образовательных учреждений.

Напомним, Миниздрав предлагает ослабить карантин в Украине до "желтой зоны".

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Новости Украины Максим СтепановКарантин
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