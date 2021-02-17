В Минздраве пояснили, когда начнут действовать ограничения "красной зоны"

Кабинет министров одобрил введение в Украине адаптивного карантина. "Красный" уровень эпидемиологической опасности начнет действовать спустя 48 часов, после того, как он будет введен в регионе.
Об этом во время заседания правительства заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, "красный уровень" применяется в случае, если на протяжении трех дней в регионе будет наблюдаться наличие следующих признаков:
"Механизм введения красного уровня через нашу центральную комиссию ТЭБ и ЧС на территории области должен быть введен в течение 48 часов после того, как он будет введен", - заявил Степанов.
Ранее РБК-Украина писало, что в красной зоне будет запрещено:
Напомним, Миниздрав предлагает ослабить карантин в Украине до "желтой зоны".