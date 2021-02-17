У МОЗ пояснили, коли почнуть діяти обмеження "червоної зони"

Кабінет міністрів схвалив введення в Україні адаптивного карантину. "Червоний" рівень епідеміологічної небезпеки почне діяти через 48 годин, після того, як він буде введений в регіоні.
Про це під час засідання уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, "червоний рівень" застосовується у разі, якщо впродовж трьох днів у регіоні буде спостерігатися наявність наступних ознак:
"Механізм введення червоного рівня через нашу центральну комісію ТЕБ та НС на території області повинен бути введений протягом 48 годин після того, як він буде введений", - заявив Степанов.
Раніше РБК-Україна писало, що в червоній зоні буде заборонено:
Нагадаємо, Миниздрав пропонує послабити карантин в Україні до "жовтої зони".