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У МОЗ пояснили, коли почнуть діяти обмеження "червоної зони"

Автор: Ігор Литвиненко

Кабінет міністрів схвалив введення в Україні адаптивного карантину. "Червоний" рівень епідеміологічної небезпеки почне діяти через 48 годин, після того, як він буде введений в регіоні.

Про це під час засідання уряду заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, "червоний рівень" застосовується у разі, якщо впродовж трьох днів у регіоні буде спостерігатися наявність наступних ознак:

  • завантаженість лікарняних ліжок більш ніж 65%;
  • кількість тестувань на 100 тисяч населення менше 300;
  • кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID більше 60.

"Механізм введення червоного рівня через нашу центральну комісію ТЕБ та НС на території області повинен бути введений протягом 48 годин після того, як він буде введений", - заявив Степанов.

Раніше РБК-Україна писало, що в червоній зоні буде заборонено:

  • прийом відвідувачів громадським харчуванням;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • робота непродовольчих магазинів і ринків;
  • робота закладів культури;
  • проведення масових заходів;
  • спортивні матчі проводяться без глядачів;
  • відвідування освітніх установ.

Нагадаємо, Миниздрав пропонує послабити карантин в Україні до "жовтої зони".

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Новини України Максим СтепановКарантин
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