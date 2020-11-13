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В Минздраве отреагировали на решение Львова по карантину на выходных

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на решение Львовского городского совета относительно карантина выходного дня. Министр отметил, что объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина.

Об этом шла речь в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Как пояснил Степанов, в постановлении Кабинета министров о карантине выходного дня речь идет не о "выходных", а о периоде времени с полуночи субботы до 00:00 понедельника, поэтому объявление субботы и воскресенья рабочими днями не поможет обойти это решение правительства.

"Они бы еще переименовали субботу и воскресенье, потому что у нас в постановлении с нуля часов субботы до нуля часов понедельника", - заявил он.

Отметим, Львов, чтобы попытаться обойти ограничения карантина выходного дня, отменил выходные до 30 ноября. До конца этого месяца суббота и воскресенье в городе будут рабочими днями.

Напомним, Степанов заявлял, что местные органы власти могут только усиливать карантинные ограничения, а не отменять их.

Кроме того, от ограничений карантина выходного дня отказались власти Днепра. В городе заявили, что местная комиссия ТЭБ и ЧС не будет имплементировать постановление Кабмина.

Напомним, главная тема эфира "Свободы слова Савика Шустера" - карантин выходного дня в Украине. В частности, эксперты в студии - Максим Степанов, Ольга Голубовская, Михаил Радуцкий, а также известные рестораторы, предприниматели и юристы - дискутируют на тему, переживет ли бизнес выходные. Также украинцам расскажут, стоит ли рассчитывать на вакцину от коронавируса в ближайшее время.

Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 13 ноября 2020 года

В предыдущем выпуске программы экс-посол США Уильям Тейлор рассказал о поддержке Украины нынешней и будущей американской властью.

Будет ли президент США Джо Байден поддерживать Украину?

Также глава Минздрава Максим Степанов высказался относительно проблем украинской медицины во время пандемии COVID-19.

Эмоциональное выступление Максима Степанова

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А еще глава министерства рассказал о количестве больных на COVID-19, которые попадают в больницы, сколько коек в медучреждениях и как решить проблему с медицинским кислородом.

Максим Степанов рассказал об обеспеченности больниц

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