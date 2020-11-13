Еще один областной центр отказался от карантина выходного дня

Фото: протест против карантина выходного дня (РБК-Украина)

В Днепре не планируют выполнять решение Кабинета министров о введении карантина выходного дня. Местные власти не будут имплементировать предусмотренные правительством ограничения.

Об этом на странице в Facebook заявил мэр города Борис Филатов.

Как пояснил глава города, местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности не сможет ввести ограничения, потому что "заболела".

"Просто городская комиссия ТЭБ и ЧС заболела. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии", - написал он.

Отказ от введения ограничений Филатов аргументировал тем, что Днепр и Днепропетровская область входят в тройку регионов с наименьшим уровнем заболеваемости коронавирусом.

Отметим, правительство ввело в Украине карантин выходного дня, который будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В этот период, в частности, будет запрещена работа кинотеатров, заведений культуры, заведений общественного питания, кроме доставки и работы на вынос.

Как писало РБК-Украина, во Львове объявили субботу и воскресенье рабочими днями, чтобы попытаться обойти решение Кабмина.

Добавим, в Минздраве заявили, что местные власти не имеют полномочий не вводить ограничения, а могут только ужесточать ограничения.