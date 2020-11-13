У МОЗ відреагували на рішення Львова щодо карантину на вихідних

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на рішення Львівської міської ради щодо карантину вихідного дня. Міністр зазначив, що оголошення вихідних днів робочими не допоможе уникнути карантину.

Про це йшлося у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

Як пояснив Степанов, у постанові Кабінету міністрів про карантин вихідного дня йдеться не про "вихідні", а про період часу з опівночі суботи до 00:00 понеділка, тому оголошення суботи та неділі робочими днями не допоможе обійти це рішення уряду.

"Вони б ще перейменували суботу та неділю, бо у нас у постанові з нуля годин суботи до нуля годин понеділка", - заявив він.

Зазначимо, Львів, щоб спробувати обійти обмеження карантину вихідного дня, скасував вихідні до 30 листопада. До кінця місяця субота та неділя у місті будуть робочими днями.

Нагадаємо, Степанов заявляв, що місцеві органи влади можуть тільки посилювати карантинні обмеження, а не скасовувати їх.

Крім того, від обмежень карантину вихідного дня відмовилася влада Дніпра. У місті заявили, що місцева комісія ТЕБ та НС не буде імплементувати постанову Кабміну.

Нагадаємо, головна тема ефіру "Свободи слова Савіка Шустера" - карантин вихідного дня в Україні. Зокрема, експерти у студії - Максим Степанов, Ольга Голубовська, Михайло Радуцький, а також відомі ресторатори, підприємці та юристи - дискутують на тему, чи переживе бізнес вихідні. Також українцям розкажуть, чи варто розраховувати на вакцину від коронавірусу найближчим часом.

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