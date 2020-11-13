В Минздраве отреагировали на решение Львова по карантину на выходных

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на решение Львовского городского совета относительно карантина выходного дня. Министр отметил, что объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина.

Об этом шла речь в программе "Свобода слова Савика Шустера".

Как пояснил Степанов, в постановлении Кабинета министров о карантине выходного дня речь идет не о "выходных", а о периоде времени с полуночи субботы до 00:00 понедельника, поэтому объявление субботы и воскресенья рабочими днями не поможет обойти это решение правительства.

"Они бы еще переименовали субботу и воскресенье, потому что у нас в постановлении с нуля часов субботы до нуля часов понедельника", - заявил он.

Отметим, Львов, чтобы попытаться обойти ограничения карантина выходного дня, отменил выходные до 30 ноября. До конца этого месяца суббота и воскресенье в городе будут рабочими днями.

Напомним, Степанов заявлял, что местные органы власти могут только усиливать карантинные ограничения, а не отменять их.

Кроме того, от ограничений карантина выходного дня отказались власти Днепра. В городе заявили, что местная комиссия ТЭБ и ЧС не будет имплементировать постановление Кабмина.

Напомним, главная тема эфира "Свободы слова Савика Шустера" - карантин выходного дня в Украине. В частности, эксперты в студии - Максим Степанов, Ольга Голубовская, Михаил Радуцкий, а также известные рестораторы, предприниматели и юристы - дискутируют на тему, переживет ли бизнес выходные. Также украинцам расскажут, стоит ли рассчитывать на вакцину от коронавируса в ближайшее время.

Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 13 ноября 2020 года

В предыдущем выпуске программы экс-посол США Уильям Тейлор рассказал о поддержке Украины нынешней и будущей американской властью.

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Также глава Минздрава Максим Степанов высказался относительно проблем украинской медицины во время пандемии COVID-19.

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А еще глава министерства рассказал о количестве больных на COVID-19, которые попадают в больницы, сколько коек в медучреждениях и как решить проблему с медицинским кислородом.

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