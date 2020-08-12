В Минздраве назвали условия внесения регионов в оранжевую и красную зоны

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

В случае загруженности коек в больницах на 50%, регион попадет в оранжевую зону

Условиями для введения регионов в оранжевую или красную зоны зависит от загруженности коек в медицинских учреждениях. Так, если в регионе пять дней подряд загруженность коек составляет более 50%, вся область будет внесена в оранжевую зону.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания Кабинета министров.

При этом он добавил, что в случае, если загруженность коек составляет более 75%, то область попадет в красную зону.

"Почему важно? Потому что у нас экстерриториальный принцип лечения больных COVID-19. Есть больницы определены по всей области, так мы не можем мерить выходит в город или район", - отметил Степанов.

Напомним, Кабмин изменил критерии, по которым регионы Украины классифицируются по "зонам" заболеваемости.

Кроме того, Черновицкая область может попасть в "красную зону", так как там два дня подряд фиксировали более 100 новых случаев коронавируса.