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В Минздраве назвали условия внесения регионов в оранжевую и красную зоны

Киев, Среда 12 августа 2020 14:33
В Минздраве назвали условия внесения регионов в оранжевую и красную зоны
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В случае загруженности коек в больницах на 50%, регион попадет в оранжевую зону

Условиями для введения регионов в оранжевую или красную зоны зависит от загруженности коек в медицинских учреждениях. Так, если в регионе пять дней подряд загруженность коек составляет более 50%, вся область будет внесена в оранжевую зону.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания Кабинета министров.

При этом он добавил, что в случае, если загруженность коек составляет более 75%, то область попадет в красную зону.

"Почему важно? Потому что у нас экстерриториальный принцип лечения больных COVID-19. Есть больницы определены по всей области, так мы не можем мерить выходит в город или район", - отметил Степанов.

Напомним, Кабмин изменил критерии, по которым регионы Украины классифицируются по "зонам" заболеваемости.

Кроме того, Черновицкая область может попасть в "красную зону", так как там два дня подряд фиксировали более 100 новых случаев коронавируса.

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