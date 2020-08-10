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Более сотни больных: Черновицкая область может попасть в "красную зону"

Черновцы, Понедельник 10 августа 2020 06:41
Более сотни больных: Черновицкая область может попасть в "красную зону"
Автор: Инна Собора

Увеличение количества больных фиксируют два дня подряд

В Черновицкой области второй день подряд более сотни больных. За минувшие сутки, 9 августа, зафиксировали 108 новых случаев.

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Всего было исследовано 432 образца.

"Таким образом, всего инфицированных на Буковине от первого установленного случая - 6777 человек", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки стало известно, что 46 буковинцев выздоровели от COVID-19. Всего же недуг в настоящее время побороли 5215 человек.

"Если заболеваемость увеличится, то Черновицкая область попадет в "красную зону". Это означает возвращение к жесткому карантину", - подчеркнул Осачук.

Напомним, по состоянию на 9 августа ослаблять карантин не могут 8 областей и Киев из-за завышенных эпидемических показателей.

РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 1199 новых случаев коронавируса; жертвами болезни вчера стали 18 украинцев.

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