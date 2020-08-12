У МОЗ назвали умови внесення регіонів в помаранчеву і червону зони

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

У разі завантаженості ліжок в лікарнях на 50%, регіон потрапить до помаранчевої зони

Умовами для введення регіонів в помаранчеву або червону зони залежить від завантаженості ліжок в медичних установах. Так, якщо в регіоні п'ять днів поспіль завантаженість ліжок становить понад 50%, вся область буде внесена до помаранчевої зони.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання Кабінету міністрів.

При цьому він додав, що в разі, якщо завантаженість ліжок становить понад 75%, то область потрапить в червону зону.

"Чому важливо? Тому що у нас екстериторіальний принцип лікування хворих COVID-19. Є лікарні визначені по всій області, так ми не можемо міряти виходить в місто або район", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, Кабмін змінив критерії, за якими регіони України класифікуються за "зонам" захворюваності.

Крім того, Чернівецька область може потрапити в "червону зону", оскільки там два дні поспіль фіксували понад 100 нових випадків коронавірусу.