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В МОЗ назвали строки відновлення системи санепідстанцій

Новини » Медицина     12.05.2020 - 09:42
В МОЗ назвали строки відновлення системи санепідстанцій
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Буде відновлена або побудована по-новому система протиепідемічного захисту населення

За два роки в Україні планують підготувати нову систему санепідстанцій. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Як він зазначив, буде відновлена або побудована по-новому система протиепідемічного захисту населення.

"Раніше цим питанням опікувалась санітарно-епідемічна служба. В подальшому, частина функцій перейшла до Держпродспоживслужби, частина до інших органів. А в підпорядкуванні МОЗ залишились лабораторні центри з епідеміологами та вірусологами", - зазначив він.

Ляшко повідомив, що у МОЗ хочуть побудувати нову вертикаль, яка буде готова до реагування на всі випадки інфекційних хвороб. В тому числі і на такі, які мають пандемічний потенціал.

"Ця модель опрацьовуються, і буде розвиватись по принципу побудови центрів по контролю захворювань", - заявив Ляшко.
Заступник міністра охорони здоровя прогнозує, що для підготовки до запуску нової системи знадобиться близько двох років.

"Я думаю, що за два роки ми будемо готові відновити не тільки юридично-правову, але й матеріально-технічну базу. Буде проблема тільки з фахівцями, оскільки, фахівців за два роки не навчиш. Але ми вже переглядаємо освітні програми", - заявив він.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов раніше заявив, що влада намагається з медицини зробити таку галузь, яка буде допомагати людям.

Раніше у МОЗ анонсували запровадження нової системи фінансування лікарень.

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
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