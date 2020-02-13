В Минздраве назвали причину резкого роста числа зараженных коронавирусом в мире

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В мире зарегистрировано 60 331 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом

В мире резко возросло число лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса. Это связано с новым методом диагностики заболевания, который используют в Китае, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, по состоянию на 13 февраля в мире зарегистрировано 60 331 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 1369 - летальные.

"Резкий рост количества случаев связано с новым методом диагностики заболевания, который начали использовать в провинции Хубэй. Этот метод кроме лабораторных исследований и характерных симптомов, предполагает использование компьютерной томографии легких для выявления симптомов пневмонии, вызванной новым коронавирусом", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что большинство случаев заражения зафиксировано в провинции Хубэй. Кроме Китая, коронавирус зафиксирован в 24 странах. В Украине пока не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса.

Отметим, по данным информационного портала "Ванъи", ссылающегося на данные региональных властей, количество инфицированных за сутки увеличилась более чем на 15 тыс.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Испании отменили крупнейшую выставку мобильных технологий Mobile World Congress, которая была назначена на конец февраля в Барселоне.